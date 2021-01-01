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Snapdragon 695 против Snapdragon 480

Snapdragon 695
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 695
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Набирает больше (на 38%) баллов в AnTuTu 9 – 394K vs 284K
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695 +38%
394205
Snapdragon 480
284943
CPU - 95287
GPU - 64267
Memory - 50963
UX - 75511
Total score 394205 284943
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 106.3 Mpixels/s
Face detection - 12.6 images/s
Speech recognition - 29.85 words/s
Machine learning - 27.35 images/s
Camera shooting - 15.6 images/s
HTML 5 - 1.7 Mnodes/s
SQLite - 550.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test - 5 FPS
Score - 987

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм 8 нм
TDP - 3 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 825 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
FLOPS - 468 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM6375 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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