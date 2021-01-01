Snapdragon 695 против Snapdragon 690
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 9 – 394K vs 342K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|110385
|GPU
|-
|76645
|Memory
|-
|63724
|UX
|-
|94636
|Total score
|394205
|342833
GeekBench 5
Single-Core Score
544
Snapdragon 690 +11%
603
Multi-Core Score
1694
Snapdragon 690 +8%
1836
|Image compression
|-
|111.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|16.9 images/s
|Speech recognition
|-
|28.8 words/s
|Machine learning
|-
|26.7 images/s
|Camera shooting
|-
|15.9 images/s
|HTML 5
|-
|2.25 Mnodes/s
|SQLite
|-
|579.5 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Score
|-
|811
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 690
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|8 нм
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Adreno 619L
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|128
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6375
|SM6350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
Опрос
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