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Snapdragon 695 против Snapdragon 690

Snapdragon 695
VS
Snapdragon 690
Snapdragon 695
Snapdragon 690

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 9 – 394K vs 342K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
Snapdragon 690

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695 +15%
394205
Snapdragon 690
342833
CPU - 110385
GPU - 76645
Memory - 63724
UX - 94636
Total score 394205 342833
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 111.3 Mpixels/s
Face detection - 16.9 images/s
Speech recognition - 28.8 words/s
Machine learning - 26.7 images/s
Camera shooting - 15.9 images/s
HTML 5 - 2.25 Mnodes/s
SQLite - 579.5 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 4 FPS
Score - 811

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Snapdragon 690

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 8 нм
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 619L
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 128
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 692
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6375 SM6350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 Сайт Qualcomm Snapdragon 690

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