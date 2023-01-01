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Snapdragon 7 Gen 1 против Dimensity 8100

Snapdragon 7 Gen 1
VS
Dimensity 8100
Snapdragon 7 Gen 1
Dimensity 8100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 808K vs 557K
  • На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Gen 1
vs
Dimensity 8100

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 7 Gen 1
557030
Dimensity 8100 +45%
808326
CPU 177123 196804
GPU 162367 313342
Memory 101455 140254
UX 120496 161901
Total score 557030 808326
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 98%
Graphics test 18 FPS 34 FPS
Score 3092 5770

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[High]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 98 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 57 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 8100

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2850 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L2 3 МБ -
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
TDP 5 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 644 Mali-G610 MC6
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU - 860 МГц
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков 384 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с -
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7450-AB MT6895Z/TCZA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 8100

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