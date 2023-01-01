Snapdragon 7 Gen 1 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 45%) баллов в AnTuTu 9 – 808K vs 557K
- На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|177123
|196804
|GPU
|162367
|313342
|Memory
|101455
|140254
|UX
|120496
|161901
|Total score
|557030
|808326
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 8100 +14%
950
Multi-Core Score
3086
Dimensity 8100 +23%
3791
3DMark
|Stability
|99%
|98%
|Graphics test
|18 FPS
|34 FPS
|Score
|3092
|5770
Игры
|PUBG Mobile
|-
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|-
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|TDP
|5 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 644
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|-
|860 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|6
|Шейдерных блоков
|384
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X62
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7450-AB
|MT6895Z/TCZA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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