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Snapdragon 765G против Apple A9

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 765G (Adreno 620) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 170K
  • На 30% выше частота процессора (2400 против 1850 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 765G +78%
1798
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +87%
319115
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2400 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 750 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 192 192
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7250-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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