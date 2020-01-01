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Snapdragon 835 против A13 Bionic

Snapdragon 835
Snapdragon 835
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 281K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2660 против 2450 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 835
392
A13 Bionic +243%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 835
1715
A13 Bionic +108%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 835
281291
A13 Bionic +70%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 835 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2450 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L1 128 КБ 48 КБ
Кэш L2 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 540 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 500 -
Частота GPU 710 МГц -
Ядер - 4
Количество ALU 256 -
FLOPS 558 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X16 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 16 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 1000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2016 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MSM8998 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 835 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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