Snapdragon 860 против Snapdragon 695
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 695 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.13 против 17 Гбит/с)
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 549K vs 394K
- На 35% выше частота процессора (2960 против 2200 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|138608
|-
|GPU
|201905
|-
|Memory
|90665
|-
|UX
|118540
|-
|Total score
|549322
|394205
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 860 +34%
728
544
Multi-Core Score
Snapdragon 860 +52%
2573
1694
|Image compression
|142.85 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.3 images/s
|-
|Speech recognition
|44.55 words/s
|-
|Machine learning
|46.35 images/s
|-
|Camera shooting
|22.85 images/s
|-
|HTML 5
|1.65 Mnodes/s
|-
|SQLite
|777.9 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|20 FPS
|-
|Score
|3455
|-
Игры
|PUBG Mobile
|58 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|54 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|56 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|98 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 695
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2960 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|6 нм
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|675 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|384
|-
|FLOPS
|1037 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.13 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2019 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150-AC
|SM6375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
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