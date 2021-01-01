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Snapdragon 860 против Snapdragon 695

Snapdragon 860
VS
Snapdragon 695
Snapdragon 860
Snapdragon 695

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 860 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 695 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.13 против 17 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 549K vs 394K
  • На 35% выше частота процессора (2960 против 2200 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 860
vs
Snapdragon 695

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 860 +39%
549322
Snapdragon 695
394205
CPU 138608 -
GPU 201905 -
Memory 90665 -
UX 118540 -
Total score 549322 394205
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 142.85 Mpixels/s -
Face detection 20.3 images/s -
Speech recognition 44.55 words/s -
Machine learning 46.35 images/s -
Camera shooting 22.85 images/s -
HTML 5 1.65 Mnodes/s -
SQLite 777.9 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 20 FPS -
Score 3455 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 54 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 56 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 98 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X3 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 860 и Snapdragon 695

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Prime)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2960 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 6 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 675 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 1037 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.13 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 120FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Октябрь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150-AC SM6375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 860 Сайт Qualcomm Snapdragon 695

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