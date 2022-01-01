Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1280 vs Dimensity 920 – что лучше?

Exynos 1280 против Dimensity 920

Exynos 1280
VS
Dimensity 920
Exynos 1280
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 488K vs 379K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
379852
Dimensity 920 +29%
488217
CPU 97691 140903
GPU 125329 130936
Memory 75554 87380
UX 84878 132631
Total score 379852 488217
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1280
1885
Dimensity 920 +37%
2580

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2293

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 64 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 59 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 46 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2500 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU 1000 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS - 684 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8825 MT6877T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт MediaTek Dimensity 920

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
11 (20.8%)
42 (79.2%)
Всего проголосовало: 53

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 765G против Exynos 1280
2. Snapdragon 870 против Exynos 1280
3. Snapdragon 888 против Exynos 1280
4. Dimensity 1200 против Exynos 1280
5. Snapdragon 695 против Exynos 1280
6. Snapdragon 732G против Dimensity 920
7. Snapdragon 860 против Dimensity 920
8. Dimensity 1200 против Dimensity 920
9. Dimensity 900 против Dimensity 920
10. Dimensity 1000 против Dimensity 920
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 920 с Exynos 1280, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры