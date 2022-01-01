Exynos 1280 против Dimensity 920
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
47
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
54
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 5%)
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 488K vs 379K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|97691
|140903
|GPU
|125329
|130936
|Memory
|75554
|87380
|UX
|84878
|132631
|Total score
|379852
|488217
GeekBench 5
Single-Core Score
721
Dimensity 920 +8%
782
Multi-Core Score
1885
Dimensity 920 +37%
2580
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|13 FPS
|Score
|-
|2293
Игры
|PUBG Mobile
|-
|64 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|59 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|68 FPS
[Medium]
|World of Tanks Blitz
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|46 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|53 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 920
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|1000 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|-
|684 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8825
|MT6877T
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1280
|Сайт MediaTek Dimensity 920
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