Samsung Exynos 1280 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 марта 2022 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.