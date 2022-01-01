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Samsung Exynos 1280

Samsung Exynos 1280

Samsung Exynos 1280 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 марта 2022 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
48
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
63
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
721
Multi-Core Score
1879

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 1280 c графикой Mali-G68

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Техпроцесс 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68
Архитектура Valhall 2
Частота GPU 1000 МГц
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 48
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года
Класс Средний класс
Номер модели S5E8825

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 1080 против Samsung Exynos 1280
2. Qualcomm Snapdragon 778G против Samsung Exynos 1280
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