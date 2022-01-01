Samsung Exynos 1280
Samsung Exynos 1280 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 марта 2022 года и изготовляется по 5-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
48
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
89
Итоговая оценка
63
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Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
721
Multi-Core Score
1879
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Эксинос 1280 c графикой Mali-G68
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Техпроцесс
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Архитектура
|Valhall 2
|Частота GPU
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|Шейдерных блоков
|48
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8825