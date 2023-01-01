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Exynos 1380 против Exynos 1280

Exynos 1380
VS
Exynos 1280
Exynos 1380
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Exynos 1280 (Mali-G68 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 9 – 526K vs 411K
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380 +28%
526277
Exynos 1280
411747
CPU - 121943
GPU - 113634
Memory - 69031
UX - 103890
Total score 526277 411747
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380 +6%
784
Exynos 1280
743
Multi-Core Score
Exynos 1380 +40%
2635
Exynos 1280
1879
Image compression - 116.6 Mpixels/s
Face detection - 13.5 images/s
Speech recognition - 33.1 words/s
Machine learning - 29.3 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.97 Mnodes/s
SQLite - 556.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Mali-G68 MP4
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU - 1000 МГц
Вычислительных блоков 5 4
Шейдерных блоков - 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 211 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Март 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт Samsung Exynos 1280

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