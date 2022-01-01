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Exynos 1280 против Helio G99

Exynos 1280
VS
Helio G99
Exynos 1280
Helio G99

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 406K vs 370K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Helio G99

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280 +10%
406403
Helio G99
370493
CPU 116214 101532
GPU 116279 85043
Memory 75097 84788
UX 100757 101489
Total score 406403 370493
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1280 +32%
733
Helio G99
554
Multi-Core Score
Exynos 1280 +3%
1876
Helio G99
1822

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280 +86%
2287
Helio G99
1229
Stability 99% 98%
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Score 2287 1229

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Helio G99

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 1000 МГц -
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 48 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Май 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8825 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт MediaTek Helio G99

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