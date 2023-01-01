Exynos 1380 против Dimensity 8100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
55
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
58
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Более новый - выпущен на позже
Преимущества MediaTek Dimensity 8100
- Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 9 – 819K vs 526K
- На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|196804
|GPU
|-
|313342
|Memory
|-
|140254
|UX
|-
|161901
|Total score
|526277
|819665
GeekBench 5
Single-Core Score
784
Dimensity 8100 +24%
973
Multi-Core Score
2635
Dimensity 8100 +53%
4024
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|34 FPS
|Score
|-
|5771
Игры
|PUBG Mobile
|-
|77 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|-
|74 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|98 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|OnePlus Ace
1080 x 2412
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 8100
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.85 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2850 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|TDP
|-
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|-
|860 МГц
|Вычислительных блоков
|5
|6
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|MT6895Z/TCZA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|Сайт MediaTek Dimensity 8100
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