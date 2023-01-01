Exynos 1380 против Dimensity 8100 VS Exynos 1380 Dimensity 8100 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 8100 (Mali-G610 MC6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1380 Более новый - выпущен на позже Преимущества MediaTek Dimensity 8100 Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 9 – 819K vs 526K

Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 9 – 819K vs 526K На 19% выше частота процессора (2850 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 1380 526277 Dimensity 8100 +56% 819665 CPU - 196804 GPU - 313342 Memory - 140254 UX - 161901 Total score 526277 819665 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 1380 784 Dimensity 8100 +24% 973 Multi-Core Score Exynos 1380 2635 Dimensity 8100 +53% 4024

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 1380 н/д Dimensity 8100 5771 Stability - 98% Graphics test - 34 FPS Score - 5771

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 77 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 26 FPS

[High] Shadowgun Legends - 74 FPS

[Ultra] World of Tanks Blitz - 98 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 57 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS

[Ultra] Смартфон - OnePlus Ace

1080 x 2412 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 8100

Центральный процессор Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 4x 2.85 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2850 МГц Набор инструкций - ARMv8.2-A Кэш L3 - 4 МБ Техпроцесс 5 нм 5 нм TDP - 8 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 MP5 Mali-G610 MC6 Архитектура Valhall 2 Valhall 2 Частота GPU - 860 МГц Вычислительных блоков 5 6 Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 211 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Февраль 2023 года Март 2022 года Класс Средний класс Флагман Номер модели - MT6895Z/TCZA Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт MediaTek Dimensity 8100