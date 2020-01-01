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Exynos 2100 против Snapdragon 835

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 835
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 280K
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 18% выше частота процессора (2900 против 2450 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +182%
1109
Snapdragon 835
393
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +120%
3776
Snapdragon 835
1715
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +138%
667464
Snapdragon 835
280211

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 540
Архитектура Vallhall 2 Adreno 500
Частота GPU - 710 МГц
Вычислительных блоков 22 2
Шейдерных блоков 352 256
FLOPS - 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Hexagon 682
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио - Qualcomm aptX, Qualcomm Aqstic

Связь и сети

Модем - X16 LTE
Поддержка 4G - LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Ноябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - MSM8998
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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Комментарии

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