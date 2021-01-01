Exynos 2200 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2200 (Samsung Xclipse 920) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
82
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
98
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2200
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 9 – 970K vs 803K
- Лучшая архитектура набора команд
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|216265
|GPU
|-
|339795
|Memory
|-
|112472
|UX
|-
|133063
|Total score
|970047
|803964
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1108
A15 Bionic +57%
1741
Multi-Core Score
3549
A15 Bionic +34%
4761
3DMark
|Stability
|-
|80%
|Graphics test
|-
|57 FPS
|Score
|-
|9594
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|-
|3223 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Samsung Xclipse 920
|Apple GPU
|Частота GPU
|1300 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|5
|Шейдерных блоков
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|s5e9925
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2200
|-
Опрос
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