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Exynos 2200 против A16 Bionic

Exynos 2200
VS
A16 Bionic
Exynos 2200
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2200 (Samsung Xclipse 920) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2200
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • На 24% выше частота процессора (3460 против 2800 МГц)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2200
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2200
942552
A16 Bionic +1%
956255
CPU 223163 242019
GPU 391575 407261
Memory 175188 167432
UX 154579 145864
Total score 942552 956255
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2200
1145
A16 Bionic +63%
1861
Multi-Core Score
Exynos 2200
3534
A16 Bionic +47%
5198

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 2200
6530
A16 Bionic +51%
9856
Stability 59% 78%
Graphics test 39 FPS 59 FPS
Score 6530 9856

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-X2
3x 2.52 ГГц – Cortex-A710
4x 1.82 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Техпроцесс 4 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель

GPU Samsung Xclipse 920 Apple GPU
Архитектура RDNA 2 -
Частота GPU 1300 МГц -
Вычислительных блоков 24 6
Шейдерных блоков 384 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 240FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9925 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2200 -

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