Exynos 9610 против Exynos 1280
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9610 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
14
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
58
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 204K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 4 года и 1 месяц позже
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|63795
|122472
|GPU
|40094
|121866
|Memory
|39989
|75491
|UX
|59892
|113308
|Total score
|204239
|434723
GeekBench 5
Single-Core Score
344
Exynos 1280 +116%
744
Multi-Core Score
1146
Exynos 1280 +64%
1879
|Image compression
|75.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|11.45 images/s
|-
|Speech recognition
|25.25 words/s
|-
|Machine learning
|17.85 images/s
|-
|Camera shooting
|8.13 images/s
|-
|HTML 5
|1.12 Mnodes/s
|-
|SQLite
|394.4 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|97%
|99%
|Graphics test
|4 FPS
|13 FPS
|Score
|743
|2287
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9610 и Exynos 1280
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|8 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|Mali-G68
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|3
|4
|Шейдерных блоков
|48
|48
|FLOPS
|259 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 11.92 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 6 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2018 года
|Март 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9610
|S5E8825
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9610
|Сайт Samsung Exynos 1280
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