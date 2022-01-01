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Exynos 9611 против Exynos 1280

Exynos 9611
VS
Exynos 1280
Exynos 9611
Exynos 1280

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 9 – 383K vs 230K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9611
vs
Exynos 1280

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9611
230845
Exynos 1280 +66%
383565
CPU 59487 97691
GPU 55272 125329
Memory 47325 75554
UX 67843 84878
Total score 230845 383565
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9611
329
Exynos 1280 +122%
732
Multi-Core Score
Exynos 9611
1213
Exynos 1280 +56%
1894
Image compression 74.7 Mpixels/s -
Face detection 11.7 images/s -
Speech recognition 25 words/s -
Machine learning 17.7 images/s -
Camera shooting 8.82 images/s -
HTML 5 1.24 Mnodes/s -
SQLite 434 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 97% -
Graphics test 4 FPS -
Score 776 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 31 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Medium]		 -
World of Tanks Blitz 43 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS
[High]		 -
Смартфон Samsung Galaxy A51
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 1280

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A -
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 8 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G72 MP3 Mali-G68
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 850 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 3 4
Шейдерных блоков 48 48
FLOPS 259 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1600 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 11.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Shannon 337 -
Поддержка 4G LTE Cat. 12 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2019 года Март 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E9611 S5E8825
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -

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