Exynos 9611 против Exynos 1280 VS Exynos 9611 Exynos 1280 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9611 (с графикой Mali-G72 MP3) и Exynos 1280 (Mali-G68). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1280 Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)

Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 9 – 383K vs 230K

Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже

Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 9611 230845 Exynos 1280 +66% 383565 CPU 59487 97691 GPU 55272 125329 Memory 47325 75554 UX 67843 84878 Total score 230845 383565

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 9611 329 Exynos 1280 +122% 732 Multi-Core Score Exynos 9611 1213 Exynos 1280 +56% 1894 Image compression 74.7 Mpixels/s - Face detection 11.7 images/s - Speech recognition 25 words/s - Machine learning 17.7 images/s - Camera shooting 8.82 images/s - HTML 5 1.24 Mnodes/s - SQLite 434 Krows/s -

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 9611 776 Exynos 1280 н/д Stability 97% - Graphics test 4 FPS - Score 776 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 31 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 40 FPS

[Medium] - World of Tanks Blitz 43 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 38 FPS

[High] - Смартфон Samsung Galaxy A51

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 9611 и Exynos 1280

Центральный процессор Архитектура 4x 2.3 ГГц – Cortex-A73

4x 1.7 ГГц – Cortex-A53 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2300 МГц 2400 МГц Набор инструкций ARMv8-A - Техпроцесс 10 нм 5 нм Количество транзисторов 3 млрд. - TDP 8 Вт -

Графический ускоритель GPU Mali-G72 MP3 Mali-G68 Архитектура Bifrost Valhall 2 Частота GPU 850 МГц 1000 МГц Вычислительных блоков 3 4 Шейдерных блоков 48 48 FLOPS 259 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 1600 МГц 2750 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 11.9 Гбит/сек - Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2960 x 1440 Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП - Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Shannon 337 - Поддержка 4G LTE Cat. 12 - Поддержка 5G Нет Да Скорость скачивания До 600 Мбит/с - Скорость загрузки До 150 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.0 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Сентябрь 2019 года Март 2022 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели S5E9611 S5E8825 Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9611 -