Exynos 9820 против Exynos 1380
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
53
52
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
47
41
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
67
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
57
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 9820
- На 13% выше частота процессора (2700 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1380
- Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 58%)
- На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31.1 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|133777
|155921
|GPU
|178210
|148262
|Memory
|88990
|85150
|UX
|109918
|126072
|Total score
|515008
|516969
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 9820 +7%
839
783
Multi-Core Score
2312
Exynos 1380 +13%
2613
|Image compression
|108.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.7 images/s
|-
|Speech recognition
|46.8 words/s
|-
|Machine learning
|47.9 images/s
|-
|Camera shooting
|17.2 images/s
|-
|HTML 5
|1.95 Mnodes/s
|-
|SQLite
|608.5 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|82%
|98%
|Graphics test
|19 FPS
|16 FPS
|Score
|3226
|2820
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Exynos 1380
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2700 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|5 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Mali-G68 MP5
|Архитектура
|Bifrost
|Valhall 2
|Частота GPU
|600 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|12
|5
|Шейдерных блоков
|192
|-
|FLOPS
|652 Гфлопс
|608 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2400
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 200МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 150FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5100
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 3790 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 1280 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9820
|S5E8835
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
|Сайт Samsung Exynos 1380
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