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Exynos 9820 против Exynos 1380

Exynos 9820
VS
Exynos 1380
Exynos 9820
Exynos 1380

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 9820 (с графикой Mali G76 MP12) и Exynos 1380 (Mali-G68 MP5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 9820
  • На 13% выше частота процессора (2700 против 2400 МГц)
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Более новый - выпущен на 4 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 58%)
  • На 65% выше пропускная способность памяти (51.2 против 31.1 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 9820
vs
Exynos 1380

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 9820
515008
Exynos 1380
516969
CPU 133777 155921
GPU 178210 148262
Memory 88990 85150
UX 109918 126072
Total score 515008 516969
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 9820 +7%
839
Exynos 1380
783
Multi-Core Score
Exynos 9820
2312
Exynos 1380 +13%
2613
Image compression 108.7 Mpixels/s -
Face detection 20.7 images/s -
Speech recognition 46.8 words/s -
Machine learning 47.9 images/s -
Camera shooting 17.2 images/s -
HTML 5 1.95 Mnodes/s -
SQLite 608.5 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 9820 +14%
3226
Exynos 1380
2820
Stability 82% 98%
Graphics test 19 FPS 16 FPS
Score 3226 2820

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 9820 и Exynos 1380

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2700 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 8 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12 Mali-G68 MP5
Архитектура Bifrost Valhall 2
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 12 5
Шейдерных блоков 192 -
FLOPS 652 Гфлопс 608 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2400 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 150FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5100 -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 3790 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 1280 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года Февраль 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9820 S5E8835
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820 Сайт Samsung Exynos 1380

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