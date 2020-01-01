Samsung Exynos 9820
Samsung Exynos 9820 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 14 ноября 2018 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Mongoose на 2700 МГц, 2 ядра Cortex-A75 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.
Производительность CPU
67
Производительность в играх
70
Энергоэффективность
70
Итоговая оценка
70
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
843
Geekbench 5 (многоядерный)
2327
AnTuTu Benchmark 8
394150
Смартфоны
|Смартфоны с Exynos 9820
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy S10e
|399329
|2. Samsung Galaxy S10 Plus
|396942
|3. Samsung Galaxy S10
|396868
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2700 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|192 КБ
|Кэш L2
|1 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G76 MP12
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|600 МГц
|Ядер
|12
|FLOPS
|943 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 31.1 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 60FPS, 4K при 150FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2018 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 9820
Сравнения с конкурентами
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