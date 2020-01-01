Samsung Exynos 9820 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 14 ноября 2018 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Mongoose на 2700 МГц, 2 ядра Cortex-A75 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.