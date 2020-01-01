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Samsung Exynos 9820

Samsung Exynos 9820

Samsung Exynos 9820 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 14 ноября 2018 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Mongoose на 2700 МГц, 2 ядра Cortex-A75 на 2300 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 1900 МГц.

Производительность CPU
67
Производительность в играх
70
Энергоэффективность
70
Итоговая оценка
70

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
843
Geekbench 5 (многоядерный)
2327
AnTuTu Benchmark 8
394150

Смартфоны

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Смартфоны с Exynos 9820AnTuTu v8
1. Samsung Galaxy S10e399329
2. Samsung Galaxy S10 Plus396942
3. Samsung Galaxy S10396868

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Эксинос 9820 c графикой Mali G76 MP12

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.7 ГГц – Mongoose
2x 2.3 ГГц – Cortex-A75
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2700 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Кэш L1 192 КБ
Кэш L2 1 МБ
Кэш L3 2 МБ
Техпроцесс 8 нм

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP12
Архитектура Bifrost
Частота GPU 600 МГц
Ядер 12
FLOPS 943 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 60FPS, 4K при 150FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 20
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2018 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 9820

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