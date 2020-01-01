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Exynos 990 против Exynos 2100

Exynos 990
Exynos 990
VS
Exynos 2100
Exynos 2100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • На 6% выше частота процессора (2900 против 2730 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990
948
Exynos 2100 +17%
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990
2753
Exynos 2100 +37%
3783
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990
531191
Exynos 2100
н/д

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 2100

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G78 MP22
Архитектура Valhall Vallhall 2
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 11 22
Шейдерных блоков 176 352
FLOPS 1196 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Ys
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 4096 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, VC-1
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Exynos 5123 -
Поддержка 4G LTE Cat. 22 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Декабрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 -

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Комментарии

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