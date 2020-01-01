Exynos 990 против Exynos 2100
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 2100 (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
68
85
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
77
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
73
89
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
- На 6% выше частота процессора (2900 против 2730 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
948
Exynos 2100 +17%
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
2753
Exynos 2100 +37%
3783
AnTuTu Benchmark 8
531191
н/д
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2730 МГц
|2900 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP11
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Valhall
|Vallhall 2
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|11
|22
|Шейдерных блоков
|176
|352
|FLOPS
|1196 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Ys
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|4096 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|-
Связь и сети
|Модем
|Exynos 5123
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 22
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2019 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 990
|-
Опрос
0 (0%)
7 (100%)
Всего проголосовало: 7