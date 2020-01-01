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Exynos 990 против Exynos 9810

Exynos 990
Exynos 990
VS
Exynos 9810
Exynos 9810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 990 (с графикой Mali-G77 MP11) и Exynos 9810 (Mali-G72MP18). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 990
  • Показывает на 82% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 8 – 532K vs 318K
  • На 64% выше пропускная способность памяти (44 против 26.82 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
Преимущества Samsung Exynos 9810
  • На 6% выше частота процессора (2900 против 2730 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 990 +38%
955
Exynos 9810
691
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 990 +37%
2777
Exynos 9810
2022
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 990 +67%
532211
Exynos 9810
318011

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 990 и Exynos 9810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.73 ГГц – Exynos M5
2x 2.5 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.9 ГГц – Exynos M3
4x 1.9 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2730 МГц 2900 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP11 Mali-G72MP18
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 850 МГц 850 МГц
Ядер 11 18
FLOPS 1196 Гфлопс 658 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 5500 МГц 1800 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 26.82 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 25МП 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Exynos 5123 Shannon 360 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 22 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2019 года Январь 2018 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 990 Сайт Samsung Exynos 9810

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46 (79.3%)
12 (20.7%)
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Комментарии

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