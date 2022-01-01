Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A14 Bionic VS Snapdragon 8 Plus Gen 1 A14 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 9 – 1101K vs 724K

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

На 20% выше пропускная способность памяти (51.2 против 42.7 Гбит/с)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Plus Gen 1 +52% 1101264 A14 Bionic 724750 CPU 243697 185695 GPU 478120 285023 Memory 191931 118389 UX 184166 131689 Total score 1101264 724750 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Plus Gen 1 н/д A14 Bionic 7612 Stability - 77% Graphics test - 45 FPS Score - 7612

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A14 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2

3x 2.75 ГГц – Cortex-A710

4x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.1 ГГц – Firestorm

4x 1.8 ГГц – Icestorm Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3100 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 4 нм 5 нм Количество транзисторов - 11.8 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 900 МГц - Вычислительных блоков - 4 Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц - Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2020 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W01 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -