Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A15 Bionic VS Snapdragon 8 Plus Gen 1 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 9 – 1121K vs 802K

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

На 20% выше пропускная способность памяти (51.2 против 42.7 Гбит/с)

Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A15 Bionic Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Plus Gen 1 +40% 1121728 A15 Bionic 802461 CPU - 216602 GPU - 336667 Memory - 112950 UX - 131916 Total score 1121728 802461 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Plus Gen 1 н/д A15 Bionic 9558 Stability - 81% Graphics test - 57 FPS Score - 9558

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2

3x 2.75 ГГц – Cortex-A710

4x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3223 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 4 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU 900 МГц 1200 МГц Вычислительных блоков - 5 Шейдерных блоков - 640 Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели - APL1W07 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -