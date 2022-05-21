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Snapdragon 8 Plus Gen 1 против A15 Bionic

Snapdragon 8 Plus Gen 1
VS
A15 Bionic
Snapdragon 8 Plus Gen 1
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 9 – 1121K vs 802K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • На 20% выше пропускная способность памяти (51.2 против 42.7 Гбит/с)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Plus Gen 1
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Plus Gen 1 +40%
1121728
A15 Bionic
802461
CPU - 216602
GPU - 336667
Memory - 112950
UX - 131916
Total score 1121728 802461
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 81%
Graphics test - 57 FPS
Score - 9558

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Plus Gen 1 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X2
3x 2.75 ГГц – Cortex-A710
4x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Apple GPU
Архитектура Adreno 700 -
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков - 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W07
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 -

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Комментарии

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Руслан 21 мая 2022 20:19
капец процессоры apple считались лучшими на рынке. но половина разработчиков apple перешла в qualcomm. не думал что снап окажется лучше бионика.
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