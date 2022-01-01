Главная > Сравнение мобильных процессоров > Unisoc T606 vs Snapdragon 730G – что лучше?

Unisoc T606 против Snapdragon 730G

Unisoc T606
VS
Snapdragon 730G
Unisoc T606
Snapdragon 730G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc T606
  • Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • На 38% выше частота процессора (2200 против 1600 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 27%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Snapdragon 730G

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 102803
GPU - 87461
Memory - 54955
UX - 87841
Total score - 331265
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Unisoc T606
1167
Snapdragon 730G +47%
1713
Image compression - 106.9 Mpixels/s
Face detection - 15.5 images/s
Speech recognition - 27 words/s
Machine learning - 25 images/s
Camera shooting - 15.4 images/s
HTML 5 - 2.03 Mnodes/s
SQLite - 547.4 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 4 FPS
Score - 746

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 47 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi Note 10 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Snapdragon 730G

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 8 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Adreno 618
Архитектура Valhall Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 825 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 128
FLOPS - 422 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Hexagon 688
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 1K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Апрель 2019 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - SM7150-AB
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 730G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 662 и Unisoc T606
2. Helio G80 и Unisoc T606
3. Helio G35 и Unisoc T606
4. Helio G25 и Unisoc T606
5. Snapdragon 865 и Snapdragon 730G
6. Snapdragon 720G и Snapdragon 730G
7. Exynos 9611 и Snapdragon 730G
8. Snapdragon 732G и Snapdragon 730G
9. Snapdragon 750G и Snapdragon 730G
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 730G с Unisoc T606, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры