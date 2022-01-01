Unisoc T606 против Snapdragon 730G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 730G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
39
Основные отличия
Преимущества Unisoc T606
- Более новый - выпущен на 2 года и 6 месяцев позже
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- На 38% выше частота процессора (2200 против 1600 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 27%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|102803
|GPU
|-
|87461
|Memory
|-
|54955
|UX
|-
|87841
|Total score
|-
|331265
GeekBench 5
Single-Core Score
309
Snapdragon 730G +73%
535
Multi-Core Score
1167
Snapdragon 730G +47%
1713
|Image compression
|-
|106.9 Mpixels/s
|Face detection
|-
|15.5 images/s
|Speech recognition
|-
|27 words/s
|Machine learning
|-
|25 images/s
|Camera shooting
|-
|15.4 images/s
|HTML 5
|-
|2.03 Mnodes/s
|SQLite
|-
|547.4 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|97%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Score
|-
|746
Игры
|PUBG Mobile
|-
|47 FPS
[High]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Medium]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Mi Note 10 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Snapdragon 730G
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Adreno 618
|Архитектура
|Valhall
|Adreno 600
|Частота GPU
|650 МГц
|825 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|128
|FLOPS
|-
|422 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 688
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7150-AB
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 730G
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