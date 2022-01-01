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Unisoc T606 против Helio G88

Unisoc T606
VS
Helio G88
Unisoc T606
Helio G88

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G88
  • Выше частота графического ускорителя (на 54%)
  • На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
  • Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 232K vs 179K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Unisoc T606
vs
Helio G88

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Unisoc T606
179886
Helio G88 +29%
232312
CPU 59385 56707
GPU 26274 54234
Memory 34858 42227
UX 59038 77806
Total score 179886 232312
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Unisoc T606
315
Helio G88 +17%
367
Multi-Core Score
Unisoc T606
1182
Helio G88 +7%
1270
Image compression - 84.1 Mpixels/s
Face detection - 10.05 images/s
Speech recognition - 25.5 words/s
Machine learning - 19.4 images/s
Camera shooting - 9.74 images/s
HTML 5 - 1.43 Mnodes/s
SQLite - 422.95 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Unisoc T606
396
Helio G88 +81%
715
Graphics test 2 FPS 4 FPS
Score 396 715

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio G88

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1600 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.2-A
Кэш L1 128 КБ -
Кэш L2 2 МБ -
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 12 нм 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G52 MC2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 62 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года Июнь 2021 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769H
Официальный сайт Сайт Unisoc T606 Сайт MediaTek Helio G88

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