Unisoc T606 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
33
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 54%)
- На 25% выше частота процессора (2000 против 1600 МГц)
- Набирает больше (на 29%) баллов в AnTuTu 9 – 232K vs 179K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|59385
|56707
|GPU
|26274
|54234
|Memory
|34858
|42227
|UX
|59038
|77806
|Total score
|179886
|232312
GeekBench 5
Single-Core Score
315
Helio G88 +17%
367
Multi-Core Score
1182
Helio G88 +7%
1270
|Image compression
|-
|84.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.05 images/s
|Speech recognition
|-
|25.5 words/s
|Machine learning
|-
|19.4 images/s
|Camera shooting
|-
|9.74 images/s
|HTML 5
|-
|1.43 Mnodes/s
|SQLite
|-
|422.95 Krows/s
3DMark
|Graphics test
|2 FPS
|4 FPS
|Score
|396
|715
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|650 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|-
|62 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6769H
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc T606
|Сайт MediaTek Helio G88
Опрос
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8 (72.7%)
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