Unisoc T606 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 10 сентября 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1600 МГц.