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Unisoc T606

Unisoc T606

Unisoc T606 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 10 сентября 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1600 МГц.

Производительность CPU
23
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
59
Итоговая оценка
37

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
309
Multi-Core Score
1167

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
403
Graphics test 2 FPS
Score 403

Смартфоны

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Смартфоны с Unisoc T606AnTuTu v9
1. Samsung Galaxy A03178895
2. Nokia G21-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Unisoc T606 c графикой Mali-G57 MP1

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 1600 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A
Кэш L1 128 КБ
Кэш L2 2 МБ
Кэш L3 1 МБ
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1
Архитектура Valhall
Частота GPU 650 МГц
Вычислительных блоков 1
Шейдерных блоков 16
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2021 года
Класс Бюджетный

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