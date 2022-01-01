Unisoc T606
Unisoc T606 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 10 сентября 2021 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A75 на 1600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 1600 МГц.
Производительность CPU
23
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
59
Итоговая оценка
37
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
309
Multi-Core Score
1167
3DMark
3DMark Wild Life Performance
403
|Graphics test
|2 FPS
|Score
|403
Смартфоны
|Смартфоны с Unisoc T606
|AnTuTu v9
|1. Samsung Galaxy A03
|178895
|2. Nokia G21
|-
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Unisoc T606 c графикой Mali-G57 MP1
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|1600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|128 КБ
|Кэш L2
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Архитектура
|Valhall
|Частота GPU
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|Шейдерных блоков
|16
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Бюджетный