Unisoc T606 против Snapdragon 680
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc T606 (с графикой Mali-G57 MP1) и Qualcomm Snapdragon 680 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
23
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc T606
- Выше частота графического ускорителя (на 8%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Unisoc
- На 50% выше частота процессора (2400 против 1600 МГц)
- Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 9 – 268K vs 179K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|59385
|81885
|GPU
|26274
|48510
|Memory
|34858
|64789
|UX
|59038
|71783
|Total score
|179886
|268310
GeekBench 5
Single-Core Score
315
Snapdragon 680 +19%
374
Multi-Core Score
1182
Snapdragon 680 +33%
1568
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|2 FPS
|2 FPS
|Score
|396
|443
Игры
|PUBG Mobile
|-
|59 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|23 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|65 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|62 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|-
|26 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|54 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 11
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Unisoc T606 и Snapdragon 680
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.6 ГГц – Cortex-A75
6x 1.6 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1600 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|128 КБ
|-
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|12 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Adreno 610
|Архитектура
|Valhall
|Adreno 600
|Частота GPU
|650 МГц
|600 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|96
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 24МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6225
|Официальный сайт
|Сайт Unisoc T606
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
Опрос
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