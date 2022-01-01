Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.