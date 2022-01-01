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Tiger T612 против Helio G80

Tiger T612
VS
Helio G80
Tiger T612
Helio G80

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G80 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T612
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G80
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 233K vs 210K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T612
vs
Helio G80

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T612
210705
Helio G80 +11%
233607
CPU 67603 66816
GPU 22171 53195
Memory 61955 44029
UX 58129 69507
Total score 210705 233607
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T612
350
Helio G80 +1%
353
Multi-Core Score
Tiger T612 +3%
1341
Helio G80
1301
Image compression - 79.2 Mpixels/s
Face detection - 11.9 images/s
Speech recognition - 23.4 words/s
Machine learning - 17.4 images/s
Camera shooting - 8.63 images/s
HTML 5 - 1.53 Mnodes/s
SQLite - 416 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Tiger T612
н/д
Helio G80
683
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Score - 683

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 30 FPS
[High]
Call of Duty: Mobile - 30 FPS
[Low]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 52 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 53 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 54 FPS
[High]
Смартфон - Realme 6i
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G80

Центральный процессор

Архитектура 2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 Mali-G52 MP2
Архитектура Valhall Bifrost
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 32
FLOPS - 54.6 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.41 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор - Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Февраль 2020 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели - MT6769T
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G80

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