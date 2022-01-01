Tiger T612 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T612 (с графикой Mali-G57 MP1) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
32
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
43
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T612
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества MediaTek Helio G95
- Набирает существенно больше (на 62%) баллов в AnTuTu 9 – 342K vs 210K
- На 14% выше частота процессора (2050 против 1800 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|67603
|97880
|GPU
|22171
|94911
|Memory
|61955
|57098
|UX
|58129
|90558
|Total score
|210705
|342113
GeekBench 5
Single-Core Score
350
Helio G95 +48%
519
Multi-Core Score
1341
Helio G95 +21%
1619
|Image compression
|-
|98 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14.4 images/s
|Speech recognition
|-
|30.5 words/s
|Machine learning
|-
|26.4 images/s
|Camera shooting
|-
|13.7 images/s
|HTML 5
|-
|1.93 Mnodes/s
|SQLite
|-
|500.3 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|91%
|Graphics test
|-
|8 FPS
|Score
|-
|1478
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T612 и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 1.8 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Объем
|-
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|-
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 16МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|-
|MT6785V/CD
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G95
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