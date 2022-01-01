Tiger T616 против Tiger T610
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
31
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
11
12
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
59
58
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
32
28
Основные отличия
Преимущества Unisoc Tiger T616
- Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 22%)
- Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 226K vs 194K
- На 10% выше частота процессора (2000 против 1820 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|71236
|66485
|GPU
|24887
|32103
|Memory
|64760
|37779
|UX
|64509
|57506
|Total score
|226197
|194984
GeekBench 5
Single-Core Score
Tiger T616 +8%
383
354
Multi-Core Score
Tiger T616 +5%
1398
1336
|Image compression
|-
|73.5 Mpixels/s
|Face detection
|-
|8.73 images/s
|Speech recognition
|-
|23.6 words/s
|Machine learning
|-
|17.2 images/s
|Camera shooting
|-
|7.86 images/s
|HTML 5
|-
|1.28 Mnodes/s
|SQLite
|-
|400.6 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Tiger T610
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1820 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MP1
|ARM Mali G52 MP2
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|750 МГц
|614 МГц
|Вычислительных блоков
|1
|2
|Шейдерных блоков
|16
|32
|FLOPS
|-
|71.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|11
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13 Гбит/сек
|Объем
|До 6 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2160 x 1080
|2160 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 16МП, 2x 8МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
Опрос
12 (66.7%)
6 (33.3%)
Всего проголосовало: 18