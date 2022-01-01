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Tiger T616 против Tiger T610

Tiger T616
VS
Tiger T610
Tiger T616
Tiger T610

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Unisoc Tiger T616 (с графикой Mali-G57 MP1) и Tiger T610 (ARM Mali G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Unisoc Tiger T616
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 22%)
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 226K vs 194K
  • На 10% выше частота процессора (2000 против 1820 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Tiger T616
vs
Tiger T610

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Tiger T616 +16%
226197
Tiger T610
194984
CPU 71236 66485
GPU 24887 32103
Memory 64760 37779
UX 64509 57506
Total score 226197 194984
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Tiger T616 +8%
383
Tiger T610
354
Multi-Core Score
Tiger T616 +5%
1398
Tiger T610
1336
Image compression - 73.5 Mpixels/s
Face detection - 8.73 images/s
Speech recognition - 23.6 words/s
Machine learning - 17.2 images/s
Camera shooting - 7.86 images/s
HTML 5 - 1.28 Mnodes/s
SQLite - 400.6 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Tiger T616 и Tiger T610

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 2x 1.82 ГГц – Cortex-A75
6x 1.82 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1820 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MP1 ARM Mali G52 MP2
Архитектура Bifrost Bifrost
Частота GPU 750 МГц 614 МГц
Вычислительных блоков 1 2
Шейдерных блоков 16 32
FLOPS - 71.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13 Гбит/сек
Объем До 6 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2160 x 1080 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 16МП, 2x 8МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Июнь 2019 года
Класс Бюджетный Бюджетный

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6 (33.3%)
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