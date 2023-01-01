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Dimensity 930 против Dimensity 1080

Dimensity 930
VS
Dimensity 1080
Dimensity 930
Dimensity 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 930 (с графикой IMG BXM-8-256) и Dimensity 1080 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 1080
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 9 – 525K vs 409K
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 930
vs
Dimensity 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 930
409524
Dimensity 1080 +28%
525002
CPU 121039 142334
GPU 103844 140609
Memory 89521 108237
UX 95904 139021
Total score 409524 525002
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Dimensity 930
1977
Dimensity 1080 +15%
2278

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 930 и Dimensity 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм

Графический ускоритель

GPU IMG BXM-8-256 Mali-G68 MC4
Архитектура PowerVR B-Series Valhall 2
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков - 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели - MT6877V/TTZA
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 930 Сайт MediaTek Dimensity 1080

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