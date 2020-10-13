Что лучше: AMD Ryzen 9 5950X на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.9) или Ryzen 9 3950X на 3.5 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 16-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.