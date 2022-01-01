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AMD Ryzen 9 7900X против Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 7900X
VS
AMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 7900X
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X на 4.7 ГГц или Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900X были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 7900X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель RDNA 2
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 4.9 ГГц)
  • Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 105 vs 170 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 9 7900X +17%
1868
Ryzen 9 5950X
1603
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7900X +5%
27074
Ryzen 9 5950X
25786
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 сентября 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Vermeer
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика RDNA 2 Нет

Производительность

Количество ядер 12 16
Количество потоков 24 32
Частота 4.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 47x 34x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 76МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика RDNA 2 -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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