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AMD Ryzen 9 7950X против Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 9 7950X
VS
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 16-ядерный AMD Ryzen 9 7950X на 4.5 ГГц или Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 7950X
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 32 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.4 ГГц)
  • На 3.1 ГБ/c (4%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • На 38% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 105 vs 170 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +93%
37997
Ryzen 7 7700X
19708
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 9 7950X +62%
23384
Ryzen 7 7700X
14457
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 9 7950X и Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 августа 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Raphael
Сокет AM5 AM5
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 16 8
Количество потоков 32 16
Частота 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.7 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 45x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 64МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 170 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.1 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 9 7950X Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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