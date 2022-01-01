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Apple M1 Pro против AMD Ryzen 5 5625U

Apple M1 Pro
VS
AMD Ryzen 5 5625U
Apple M1 Pro
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1308 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • На 34% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 17% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 25 vs 30 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1521
Ryzen 5 5625U
н/д
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro
12010
Ryzen 5 5625U
н/д
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 5625U
2879
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
н/д
Ryzen 5 5625U
14709
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +34%
1734
Ryzen 5 5625U
1298
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +144%
12431
Ryzen 5 5625U
5097
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и AMD Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 18 октября 2021 4 января 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Barcelo
Сокет Apple M-Socket FP6
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 10 6
Количество потоков 10 12
Частота 2.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 23x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 10-25 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 2048 448
TMUs 128 28
ROPs 64 7
TGP 30 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Pro
5.2 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express - 3.0
Макс. PCI Express линий - 16

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Комментарии

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