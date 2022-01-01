Apple M1 Pro против AMD Ryzen 7 5825U
Что лучше: 10-ядерный ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
72
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
89
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M1 Pro
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1510 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- На 41% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 17% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 25 vs 30 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
12228
Passmark CPU (одноядерный)
3031
Passmark CPU (многоядерный)
17794
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro +17%
1763
1512
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +77%
12505
7052
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|18 октября 2021
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Barcelo
|Сокет
|Apple M-Socket
|FP6
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|10
|8
|Количество потоков
|10
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|20x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|24МБ (общий)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|33.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|30 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|2048
|512
|TMUs
|128
|32
|ROPs
|64
|8
|TGP
|30 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|204.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|-
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
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