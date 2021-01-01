Главная > Сравнения CPU > M1 Pro vs Apple M1

Apple M1 Pro против Apple M1

Apple M1 Pro
VS
Apple M1
Apple M1 Pro
Apple M1

Что лучше: 10-ядерный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and Pro
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 136.55 ГБ/c (200%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR5-6400
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core): 5.2 vs 2.6 терафлопс
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • На 53% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 14 vs 30 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Pro
1540
Apple M1
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Pro +57%
12346
Apple M1
7865
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Pro
н/д
Apple M1
3789
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Pro
н/д
Apple M1
15172
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Pro
1769
Apple M1
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Pro +63%
12785
Apple M1
7851

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Pro и Apple M1

Общая информация

Производитель Apple Apple
Дата выхода 18 октября 2021 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 ARMv8
Кодовое имя - Icestorm and Firestorm
Сокет Apple M-Socket Apple M-Socket
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 10 8
Количество потоков 10 8
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 33.7 млрд 16 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 30 Вт 14 Вт

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Apple M1 GPU
Частота GPU 450 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 2048 1024
TMUs 128 64
ROPs 64 32
Вычислительные блоки - 128
TGP 30 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
M1 Pro +100%
5.2 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 204.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express - 4.0

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
52 (67.5%)
25 (32.5%)
Всего проголосовало: 77

Конкуренты

1. Intel Core i7 9750H и Apple M1 Pro
2. Intel Core i7 1185G7 и Apple M1 Pro
3. Intel Core i9 11980HK и Apple M1 Pro
4. Intel Core i9 11900H и Apple M1 Pro
5. Intel Core i7 1065G7 и Apple M1
6. Intel Core i7 9750H и Apple M1
7. Intel Core i7 1165G7 и Apple M1
8. AMD Ryzen 7 5800H и Apple M1
9. Intel Core i9 9880H и Apple M1

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или M1 Pro?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры