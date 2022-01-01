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Apple M1 Ultra против AMD Ryzen 9 5950X

Apple M1 Ultra
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Apple M1 Ultra
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 20-ядерный Apple M1 Ultra на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and Ultra
Причины выбрать Apple M1 Ultra
  • На 771.52 ГБ/c (1618%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 43% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 60 vs 105 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Ultra GPU (64-core)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Разблокированный множитель
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
M1 Ultra
1564
Ryzen 9 5950X +3%
1617
Cinebench R23 (многоядерный)
M1 Ultra
21390
Ryzen 9 5950X +22%
26183
Passmark CPU (одноядерный)
M1 Ultra
н/д
Ryzen 9 5950X
3500
Passmark CPU (многоядерный)
M1 Ultra
н/д
Ryzen 9 5950X
46420
Geekbench 5 (одноядерный)
M1 Ultra +5%
1806
Ryzen 9 5950X
1727
Geekbench 5 (многоядерный)
M1 Ultra +16%
20922
Ryzen 9 5950X
17986
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 Ultra и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 8 марта 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Vermeer
Сокет Apple M-Socket AM4
Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) Нет

Производительность

Количество ядер 20 16
Количество потоков 20 32
Частота 2.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.2 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 34x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 24МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 114 млрд 19.2 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 105 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 Ultra GPU (64-core) -
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1296 МГц -
Шейдерные блоки 8192 -
TMUs 512 -
ROPs 256 -
TGP 120 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
M1 Ultra
20.8 терафлопс
Ryzen 9 5950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 16 2
Макс. пропускная способность 819.2 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express - 4.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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