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Apple M1 против AMD Ryzen 7 7730U

Apple M1
VS
AMD Ryzen 7 7730U
Apple M1
AMD Ryzen 7 7730U

Что лучше: Apple M1 на 3.2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0) или AMD Ryzen 7 7730U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7730U and M1
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1759 и 1471 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7730U
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M1 +4%
1501
Ryzen 7 7730U
1437
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M1
7756
Ryzen 7 7730U +32%
10261
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M1
3708
Ryzen 7 7730U
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M1
14217
Ryzen 7 7730U
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M1 +20%
1752
Ryzen 7 7730U
1458
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M1 +5%
7727
Ryzen 7 7730U
7372
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M1 и AMD Ryzen 7 7730U

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 20 ноября 2020 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя Apple M1 Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 4 16
Частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost - 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 4 -
Потоков 4 -
Частота 2.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 8 16
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 20x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 12МБ (общий) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 16 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 14 Вт 15 Вт
Сокет Apple M-Socket FP6
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 450 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 1024 128
TMUs 64 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 128 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M1
2.6 терафлопс
Ryzen 7 7730U
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - LPDDR4X-4266 - DDR4-3200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 68.25 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7730U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 20

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Комментарии

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