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Apple M2 против AMD Ryzen 9 7900X

Apple M2
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Apple M2
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and M2
Причины выбрать Apple M2
  • На 91% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 15 vs 170 Ватт
  • На 29 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • На 60% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2273 и 1925 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Apple M2
1585
Ryzen 9 7900X +29%
2045
Cinebench R23 (многоядерный)
Apple M2
8753
Ryzen 9 7900X +239%
29704
Passmark CPU (одноядерный)
Apple M2
4038
Ryzen 9 7900X +7%
4306
Passmark CPU (многоядерный)
Apple M2
15410
Ryzen 9 7900X +240%
52456
Geekbench 5 (одноядерный)
Apple M2
1944
Ryzen 9 7900X +17%
2284
Geekbench 5 (многоядерный)
Apple M2
9028
Ryzen 9 7900X +130%
20798
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Apple M2 и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Apple AMD
Дата выхода 6 июня 2022 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд ARMv8 x86-64
Кодовое имя - Raphael
Сокет Apple M-Socket AM5
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 12
Количество потоков 8 24
Частота 2.4 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель - 47x
Кэш 1-го уровня 192КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 16МБ (общий) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня - 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 20 млрд 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 170 Вт
Критическая температура - 95°C

iGPU

Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon Graphics
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 1024 -
TMUs 64 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 128 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 6016x3384 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Apple M2
3 терафлопс
Ryzen 9 7900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 24 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 102.4 ГБ/c 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий - 28

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Комментарии

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