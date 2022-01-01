Apple M2 против AMD Ryzen 9 7950X
Что лучше: 8-ядерный ноутбучный Apple M2 на 2.4 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2
- На 91% ниже чем у Ryzen 9 7950X пиковое энергопотребление – 15 vs 170 Ватт
- На 29.3 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- На 63% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1925 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1585
Ryzen 9 7950X +30%
2065
Cinebench R23 (многоядерный)
8753
Ryzen 9 7950X +338%
38354
Passmark CPU (одноядерный)
4038
Ryzen 9 7950X +7%
4322
Passmark CPU (многоядерный)
15410
Ryzen 9 7950X +315%
63929
Geekbench 5 (одноядерный)
1944
Ryzen 9 7950X +15%
2231
Geekbench 5 (многоядерный)
9028
Ryzen 9 7950X +162%
23624
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Apple
|AMD
|Дата выхода
|6 июня 2022
|29 августа 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|ARMv8
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Raphael
|Сокет
|Apple M-Socket
|AM5
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|8
|16
|Количество потоков
|8
|32
|Частота
|2.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|5.7 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|-
|45x
|Кэш 1-го уровня
|192КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|16МБ (общий)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|-
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|20 млрд
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|170 Вт
|Критическая температура
|-
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|1024
|-
|TMUs
|64
|-
|ROPs
|32
|-
|Вычислительные блоки
|128
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|6016x3384 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|24 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|102.4 ГБ/c
|73.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 9 7950X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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