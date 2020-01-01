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Intel Core i3 1115G4 против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 1115G4
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i3 1115G4 на 3 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 1115G4
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1115G4
2241
Ryzen 5 3500U +19%
2661

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1115G4 и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 2 сентября 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Zen+
Номер модели i3-1115G4 -
Сокет BGA-1440 FP5
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4X-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1115G4 Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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