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Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i3 1215U
VS
AMD Ryzen 5 3500U
Intel Core i3 1215U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 1215U
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
  • В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 554 балла
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +99%
5463
Ryzen 5 3500U
2741
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +83%
3605
Ryzen 5 3500U
1973
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +77%
12507
Ryzen 5 3500U
7080
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +162%
1448
Ryzen 5 3500U
552
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +32%
3799
Ryzen 5 3500U
2870
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1215U и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 23 февраля 2022 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-U Picasso
Номер модели i3-1215U -
Сокет BGA-1744 FP5
Интегрированная графика UHD Graphics (64EU) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 10МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 12-35 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon Vega 8
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 16 8
Вычислительные блоки 64 8
TGP 45 Вт 65 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i3 1215U
1.43 терафлопс
Ryzen 5 3500U
1.13 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1215U Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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