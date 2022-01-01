Intel Core i3 1215U против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i3 1215U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
- Появился на 3 года и 2 месяца позже чем соперник
- В 2.6 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1459 и 554 балла
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3500U пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
- На 19% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
н/д
760
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 1215U +99%
5463
2741
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 1215U +83%
3605
1973
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1215U +77%
12507
7080
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 1215U +162%
1448
552
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 1215U +32%
3799
2870
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|23 февраля 2022
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Alder Lake-U
|Picasso
|Номер модели
|i3-1215U
|-
|Сокет
|BGA-1744
|FP5
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (64EU)
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|21x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|10МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|16
|8
|Вычислительные блоки
|64
|8
|TGP
|45 Вт
|65 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i3 1215U
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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