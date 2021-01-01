Главная > Сравнения CPU > Core i3 1125G4 vs Core i3 1115G4

Intel Core i3 1125G4 против i3 1115G4

Intel Core i3 1125G4
VS
Intel Core i3 1115G4
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i3 1115G4

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1115G4 and 1125G4
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 1100 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 1125G4 +63%
10465
Core i3 1115G4
6436
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 1125G4 и i3 1115G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 сентября 2020 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP4 Tiger Lake UP3
Номер модели i3-1125G4 i3-1115G4
Сокет BGA-1449 BGA-1449
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 0.9-2.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель - 30x
Скорость шины 2 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4x-3733 DDR4-3200, LPDDR4X-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 1125G4 Сайт Intel Core i3 1115G4
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 1035G4 против Core i3 1125G4
2. Core i5 1035G7 против Core i3 1125G4
3. Core i5 1035G1 против Core i3 1125G4
4. Core i5 1135G7 против Core i3 1125G4
5. Core i5 1145G7 против Core i3 1125G4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1115G4 или i3 1125G4?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях