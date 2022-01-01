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Intel Core i3 12100 против AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i3 12100
VS
AMD Ryzen 5 5600
Intel Core i3 12100
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i3 12100 на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 12100
Причины выбрать Intel Core i3 12100
  • На 25.6 ГБ/c (50%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730
  • На 8% ниже чем у Ryzen 5 5600 пиковое энергопотребление – 60 vs 65 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1706 и 1531 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i3 12100 +11%
1660
Ryzen 5 5600
1497
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i3 12100
8023
Ryzen 5 5600 +37%
11005
Passmark CPU (одноядерный)
Core i3 12100 +10%
3535
Ryzen 5 5600
3208
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100
14280
Ryzen 5 5600 +51%
21559
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i3 12100 +12%
1704
Ryzen 5 5600
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i3 12100
6300
Ryzen 5 5600 +22%
7674
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100 и AMD Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Vermeer
Номер модели i3-12100 -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 3.3 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 60 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1400 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i3 12100
0.35 терафлопс
Ryzen 5 5600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100 Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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