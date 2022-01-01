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Intel Core i3 12100F против i3 10100F

Intel Core i3 12100F
VS
Intel Core i3 10100F
Intel Core i3 12100F
Intel Core i3 10100F

Что лучше: Intel Core i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или i3 10100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100F and 12100F
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35.2 ГБ/c (85%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1131 балл
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% ниже чем у Core i3 10100F пиковое энергопотребление – 58 vs 65 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i3 12100F +64%
14477
Core i3 10100F
8808
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i3 12100F и i3 10100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 10 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S Comet Lake
Номер модели i3-12100F i3-10100F
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 3.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 36x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i3 12100F Сайт Intel Core i3 10100F
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i3 12100F
2. AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i3 12100F
3. Intel Core i5 10400F или i3 12100F
4. Intel Core i3 10105F или i3 12100F
5. Intel Core i3 12100 или i3 12100F
6. Intel Core i3 10100 или i3 10100F
7. AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3 10100F
8. AMD Ryzen 3 3200G или Intel Core i3 10100F
9. Intel Core i3 10105F или i3 10100F

Комментарии

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