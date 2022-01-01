Что лучше: Intel Core i3 1215U на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 4500U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.