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Intel Core i5 1135G7 против Apple M1

Intel Core i5 1135G7
VS
Apple M1
Intel Core i5 1135G7
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i5 1135G7 на 0.9-2.4 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1135G7
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 50% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 37% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1267 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 1135G7 +28%
526
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 1135G7
1890
Apple M1 +13%
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1135G7
2789
Apple M1 +35%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1135G7
10250
Apple M1 +49%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1135G7
1288
Apple M1 +37%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1135G7
4217
Apple M1 +81%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1135G7 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 2 сентября 2020 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Tiger Lake UP3 Icestorm and Firestorm
Номер модели i5-1135G7 -
Сокет BGA-1449 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 9-24x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1250КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 12-28 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1135G7 -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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4. Intel Core i5 1135G7 или AMD Ryzen 7 4700U
5. Intel Core i5 1135G7 или Intel Core i5 1035G1
6. Apple M1 или Intel Core i7 10750H
7. Apple M1 или Intel Core i7 9750H
8. Apple M1 или Intel Core i7 1165G7
9. Apple M1 или Intel Core i9 9980HK
10. Apple M1 или Intel Core i9 9880H

Комментарии

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