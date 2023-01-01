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Intel Core i5 12400 против AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i5 12400
VS
AMD Ryzen 5 7600
Intel Core i5 12400
AMD Ryzen 5 7600

Что лучше: Intel Core i5 12400 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.4) или AMD Ryzen 5 7600 на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 5.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600 and 12400
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2034 и 1623 балла
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12400
1697
Ryzen 5 7600 +9%
1847
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12400
11981
Ryzen 5 7600 +12%
13395
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12400
1617
Ryzen 5 7600 +26%
2031
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12400
8645
Ryzen 5 7600 +17%
10136
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12400 и AMD Ryzen 5 7600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 4 января 2022 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-12400 -
Интегрированная графика UHD Graphics 730 Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 5.1 ГГц
Общее
Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 117 Вт 88 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 730 Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 192 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 24 2
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 12400
0.35 терафлопс
Ryzen 5 7600
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12400 Сайт AMD Ryzen 5 7600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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