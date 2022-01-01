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Intel Core i5 12500H против i3 1215U

Intel Core i5 12500H
VS
Intel Core i3 1215U
Intel Core i5 12500H
Intel Core i3 1215U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 12500H на 2.5 ГГц или i3 1215U с 6-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1215U and 12500H
Причины выбрать Intel Core i5 12500H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 1215U
  • На 67% ниже чем у Core i5 12500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12500H +125%
12341
Core i3 1215U
5479
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12500H +92%
21950
Core i3 1215U
11445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12500H +123%
10287
Core i3 1215U
4616
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12500H и i3 1215U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 4 января 2022 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Alder Lake-H Alder Lake-U
Номер модели i5-12500H i3-1215U
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (64EU)

Производительность

Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 8
Частота 2.5 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 12x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 10МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1300 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 640 512
TMUs 40 32
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 64
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 12500H
1.41 терафлопс
Core i3 1215U
1.43 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12500H Сайт Intel Core i3 1215U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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