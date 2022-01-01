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Intel Core i5 12600K против Apple M1 Pro

Intel Core i5 12600K
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i5 12600K
Apple M1 Pro

Что лучше: десктопный Intel Core i5 12600K на 3.7 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-ти ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 12600K
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Разблокированный множитель
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 76% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • На 128 ГБ/c (167%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 12600K +23%
1900
M1 Pro
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 12600K +42%
17385
M1 Pro
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 12600K
3997
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 12600K
27326
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 12600K +8%
1900
M1 Pro
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 12600K
11821
M1 Pro +6%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 12600K и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 октября 2021 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Alder Lake-S -
Номер модели i5-12600K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 10 10
Количество потоков 16 10
Частота 3.7 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 37x -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 9728КБ (общий) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 20МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 12600K
0.78 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 12600K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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4. Core i5 11600K или Core i5 12600K
5. Core i9 12900K или Core i5 12600K
6. Core i7 1165G7 или M1 Pro
7. Core i7 11800H или M1 Pro
8. Core i9 12900H или M1 Pro
9. Ryzen 9 5900HS или M1 Pro
10. Core i9 11900H или M1 Pro

Комментарии

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